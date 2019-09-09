Mühendis çiftin orman sevgısi

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İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması çalışmalarında orman mühendisi genç çift yaptıkları çalışmalarla dikkati çekiyor. Yangından zarar gören alanda hasar tespiti yapıp kesilmesi gereken ağaçları belirleyen 36 yaşındaki Seferihisar Orman İşletme Şefi Erdal Durdağı ile Menderes Orman İşletme Müdürlüğünde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi olarak görev yapan eşi 34 yaşındaki Merve Durdağı, alanın yeniden dikime hazır hale getirilmesi için dozerler ve orman işçileriyle beraber çalışıyor. Görev yaptıkları bölgede daha önce de meydana gelen yangınlarda beraber görev alan orman mühendisi çift, 18 Ağustos'ta başlayıp 53 saat süren yangında da farklı noktalarda alevlerle mücadele etti. Merve Durdağı, "Diktiğiniz fidanlarla gelecek nesiller orman kurmaya vesile oluyorsunuz. Bir bebeğin büyümesi anne için nasıl ise benim içinde diktiğim fidanların büyümesini izlemek öyle bir keyif" dedi. Erdal Durdağı ise, "Her an göreve hazır durumdayız. Eşim başta bir meslek grubunda olmasıydı bunu anlatma derdim zor olacaktı. Ama o da orman mühendisi olduğu için benim halimi anlıyor" diye konuştu.