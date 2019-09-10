Eü gözlemevi gökyüzüne doyurdu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü ve Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile "EÜ Gökyüzü Gözlem Kampı" etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye'de astronomi alanında yapılan yılın en kapsamlı etkinliğine EÜ üst yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, şehir içi ve şehir dışından, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan yaklaşık 450 astronomi meraklısı katıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bilimle toplumu buluşturduğumuz projelerimiz kapsamında, üniversitemizin gözlemevinde yılın en kapsamlı astronomi etkinliği düzenliyoruz. EÜ Gökyüzü Gözlem Kampında uzay tutkunları evrenimizle ilgili merak ettiklerini öğreniyor. Gökyüzü Gözlem Kampımızda katılımcılar gece de gökyüzünü inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda üniversitemizin yürüttüğü, TÜBİTAK projesi kapsamında, üst düzey astronomi projesinin bilimsel gözlemleri Türkiye'de ilk kez halka açık yapıldı" dedi. Gününün sonunda dileyen katılımcılar çadırlarını kurarak etkinlik alanında konakladı. Etkinliğin son gününde katılımcılar, Yıldız Tepe'ye bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.