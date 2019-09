Olmadı karşıyaka

Milli maç arası nedeniyle gözler 2 ve 3. liglerdeydi. TFF 2.lig, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda 6-1'lik skorla Hacettepe'yi topa tuttu. TFF 3. Lig 2. Grup'ta ise Karşıyaka sahasında Kozan Spor FK'ye 2-1 kaybederken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, 2 ve 3. Liglerdeki temsilcilerimizi değerlendirdi. GOL OLDU YAĞDI

GIZEM YILMAZER: Manisa FK, iki haftalık performansı ile beğeni topladı. Neler söylemek istersiniz bu konuda? LEBIP TIMOR: Geçen sezon play-off'tan döndüler. Bu sezon işi sıkı tutuyorlar ve çok iyi başladılar. Futbolun başında Levent Devrim gibi futbolu da teknik adamlığı da başarılarda dolu bir isim var. İyi yönetiliyorlar. Artık tüm Manisa'nın bu takımı sahiplenmesi lazım. Ankara'da Hacette karşısında aldıkları 6-1'lik galibiyet diğer takımlara göz dağı oldu. SERHAN ÇIFDALÖZ: Takımın iyi yönetildiğini zaten biliyoruz. Kadrolarına baktım, tamamını alın bir üst lige koyun yine şampiyonluğa oynarlar. Ancak zorlu rakipleri de var ama favorim şimdiden Manisa FK.

YILMAZER: CI GROUP

Buca, Erzin deplasmanından 1 puanla dönüyor. Nasıl yorumlarsınız bu beraberliği? TIMOR: Öne geçip rakibin 10 kişi kaldığı bir maçta daha fazlası olmalıydı. Ancak yeni kurulmuş bir takım için 2 maçta alınan 4 puanı da görmezden gelemeyiz. Güçlü bir kadroları var. Haftalar geçtikçe takım gerçek gücünü gösterecektir. Beklemek lazım.

ACILARIN TAKIMI MANİSASPOR

YILMAZER: 3. Lig 1. Grup'taki Manisaspor ise zor bir dönemden geçiyor. Ne dersiniz takımın durumu için? TIMOR: Lige -6 puanla başladılar. 2 maçta aldıkları 2 puanla -4 puandalar. Bu puan silmelerinin devamı gelir mi, bu takım nasıl toparlanır yorum yapmak çok zor. Yılların takımının içinde bulunduğu durum çok üzücü. Bu nedenle bu ortamda sahaya çıkan futbolcuları alınlarından öpüyorum, alınan her puanı, atılan her golü de çok değerli buluyorum. ÇIFDALÖZ: Manisaspor her geçen gün kan kaybediyor. Mali yönden bitmiş durumdalar. Kentin diğer takımı Manisa FK, bir üst ligde şampiyonluğa koşarken Manisaspor kümede kalıp amatöre düşmeme mücadelesi verecek. Yılların hataları nedeniyle takım dibe vurdu, çok yazık. Acıların takımı oldular.

NE YAPTIN KARŞIYAKA

YILMAZER: Karşıyaka seyircisi önündeki ilk maçtan yenik ayrıldı. Nasıl oldu bu iş? TIMOR: Gerçeği söylemek gerekirse kazanacak kadar iyi oynamadılar. Ben maçı canlı izledim. İlk yarıda çok kötüydüler. Rakip Kozanspor ilk yarıyı 2-3 farklı önde bitirebilirdi. Buna rağmen devreye 1-1 gitmeleri Karşıyaka'nın şansı idi. İkinci yarıda seyircisinin müthiş desteğine rağmen takım yine iyi oynamadı ve bir kaleci hatası ile tekrar geriye düştüler. Sonra konuk takım 10 kişi kaldı buna rağmen beklenen baskıyı kuramadılar. Uzatmalarda Hakan'ın kaçırdığı net pozisyon vardı. Ben takımı, uyumu, beğenmedim. Pas hataları çoktu, oyun coşkuları hiç yoktu. ÇIFDALÖZ: Ben maçı Lebip abiden dinledim. Zaten sezon başında takım içinde yaşanan tatsızlıklar vardı. Takım geçen sezonki ritmini ve coşkusunu kaybetmiş. Bu taraftara da yansımış. Taraftar destekliyor ama onların da keyfi yok. Yapacak şey bu sorunları aile içinde çözmek. Malzeme bu. Daha iyisi olur mu, elbette ki olur. Ama yönetim, teknik adam ve futbolcu kenetlenerek çözülür bu sorunlar. Arkalarında müthiş bir taraftar gücü var. Bu gücü kullanmaları gerekiyor.



İYİ BAŞLADILAR

YILMAZER: Diğer temsilcileri nasıl buldunuz? TİMOR: 3. Lig'de Turgutluspor, Somaspor ve Nazilli Belediyespor haftayı galibiyetle kapattılar. Somaspor ve Turgutluspor 2 maçta 6 puanla göz doldurdu. Keza Nazilli Belediyespor da Batman Petrolspor'u 5-1 yenerek gelecek haftalar adına iyi sinyaller vardı. Ligin başındayız ama bu 3 temsilcimiz de bu sezon zirve mücadelesi verecek görüntüsü içindeler. ÇIFDALÖZ: Soma, Turgutlu ve Nazilli futbolla yatıp futbolla kalkan beldelerimiz. İyi kadrolar kurduklarını biliyorum. İzlediğim kadarıyla da gelecek haftalar adına heyecan veriyorlar. Umarım başarılı olurlar. Hepsi sezona iyi başladılar.