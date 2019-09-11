Balıkesir Şehir Şurası yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 yılları Stratejik Plan oluşturmaya yönelik düzenlediği Şehir Şurası Öğretmenevi'nde düzenlendi. Türkiye'de bir ilk olarak 20 ilçede kurulan 'Strateji Geliştirme Üst Kurulu" ile 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'ın oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar düzenlenen şurada ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir'de siyasetten uzak bir yönetim anlayışıyla hareket etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Şurası'nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz siyaset üstü bir yönetim anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Stratejik planlama dediğimiz zaman hepimiz bir yapılması gereken toplam kalite yönetimi gibi bir şey algılayabilir. Yani kağıt üstünde bir plan olsun, bunu da gelen müfettişlere, teftişte gösterelim diyebiliriz. Ama iyi bir planlama, önceden akıl edilip yapıldığında sonuçların o kadar verimli ve beklenilen oranda olduğu görüyoruz ki; bu stratejik planlamayı pas geçmek veya yeterince iyi düşünmeden kağıt üstünde bırakmak şehre yaptığımız işe haksızlık olur" diye konuştu.

SORUNLARA TESPİT

Stratejik Plan konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Belediyecilikte esas 5 ana fonksiyonda bütçeleri ayırarak ve 5 ana yaklaşımla belediyecilik yapılması tüm belediyelere tarafından kabul edilmiş. Katılımcı belediyecilik de bunlardan bir tanesi ve şu anda yaptığımız iş. Yani vatandaşın, yaşayanların, şehirdeki sakinlerin sürekli nabzının yoklanması ve beklentileriyle yapabileceklerinizin örtüşmesi. Bizim olmazsa olmazımız, şehirde yaşarken ihtiyaç duyduğumuz suyun akması, ihtiyaç duyduğumuz yolların hayatımızı tehlikeye atmaması, derelerin üstünden geçecek köprülerin yapılması, kent mobilyalarının düzenli yapılması, yani hizmet belediyeciliği. Bunların hepsine baştan bir tespit yapılması gerekiyor" dedi.

'KENDİMİZ ÇÖZMELİYİZ'

Toplantıda işadamları ve bürokratlara da seslenen Başkan Yılmaz, "Her belediyemize 5 yıl içinde yapılmasını arzu ettiğiniz neler varsa bunları projeleriyle planlayın, beraber istişare edelim dedik. Günlük sorunları da tespit edin. Bütün daire başkanlarımız, genel sekreterimiz, o ilçenin müdürleriyle, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle bir arada toplandık. Balıkesir'in kaynakları çok zengin, yapılacak çok iş var. Eğer benim bir fikrim, projem var, fonu da bütçesi de var diyorsanız hep beraber oturup bunun kazan-kazan politikasıyla şehrimize ne katacağını hemen istişare edip hızlı hayata geçirip ekonomiyi hızlandırmamız gerekiyor. Ankara'dan fon gelecek, para gelecekten ziyade hep beraber bunları yapmamız lazım" dedi. Toplantı daha sonra düzenlenen panel ve şura oturumlarıyla sona erdi.