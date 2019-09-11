Menemenspor’un en büyük kozu stadı

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kart cezası sona eren Murat Elkatmış'ın takıma dönmesi teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun elini güçlendirdi. İlk 2 maçta idmanlardaki performansıyla teknik heyeti memnun eden 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun pazar günü Akhisarspor önünde ilk 11'de sahaya çıkacağı vurgulandı.
İlk 3 haftada 4 puan toplayan kulübün sportif direktörü Cenk Laleci, "Arkadaşlarımız fizik eksiklerini kapattı. Takım içindeki kadro derinliği ve rekabet üst seviyeye çıktı. Murat Elkatmış'ın da aramıza dönmesiyle eksiksiz olarak Akhisarspor maçını hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Stadımızın tadilatı bitti. Uzun bir aranın ardından evimizde taraftarımız önünde sahaya çıkacağımız için çok mutluyuz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bizim en büyük kozumuz taraftar ve kendi stadımız olacak"
dedi.