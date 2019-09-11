Pamuk çiftçisinin örümcek sıkıntısı

EGE'DE
bu sezon
üretim ve
kalite anlamında
ciddi
sorun yaşanmazken,
İzmir'de
en çok pamuğun
yetiştirildiği Menemen
Ovası'da görülen
kırmızı örümcek çiftçinin
canını sıktı. Ağustos ayının
ilk günlerinde tarlalarda
rastlanan ve ciddi ürün
kaybına neden olan kırmızı
örümceğe karşı ilaçlama
da tesir etmiyor. Soruna
çare arayan Menemenli
üreticiler, İl Tarım ve
Orman Müdürlüğüne
gönderilen analiz sonuçlarını
bekliyor.
Menemen Ziraat
Odası Başkanı Metin
Karagöl, İzmir'in en iyi
pamuğunun Menemen Ovası'nda
yetiştiğini söyledi.
Ovada daha değişik ürünler
denediklerini ancak hiçbirinden
pamuk kadar verim
alamadıklarını ifade eden
Karagöl, bu sezon tarlada
görülen kırmızı örümceğin
ise çiftçinin moralini bozduğunu
dile getirdi. Karagöl,
Devletimizden beklentimiz
var. Kırmızı örümcek
nedeniyle verim alamayan
çiftçilerin tarlalarına 'doğal
afet görmüş' gibi muamele
yapılabilir. Bakanlığımızdan
bu konuda destek bekliyoruz.
Borçların ertelenmesi
hususu gündeme gelebilir"
dedi. Çiftçi Hüseyin Dilek
ise "Maalesef böceğe ilaç da
fayda etmiyor, ne yapacağımız
şaşırdık" diye konuştu.