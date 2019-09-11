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Pamuk çiftçisinin örümcek sıkıntısı

Pamuğun merkezlerinden ’nda görülen “kırmızı örümcek”, çiftçileri zor durumda bırakıyor

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Pamuk çiftçisinin örümcek sıkıntısı
EGE'DE bu sezon üretim ve kalite anlamında ciddi sorun yaşanmazken, İzmir'de en çok pamuğun yetiştirildiği Menemen Ovası'da görülen kırmızı örümcek çiftçinin canını sıktı. Ağustos ayının ilk günlerinde tarlalarda rastlanan ve ciddi ürün kaybına neden olan kırmızı örümceğe karşı ilaçlama da tesir etmiyor. Soruna çare arayan Menemenli üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilen analiz sonuçlarını bekliyor. Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, İzmir'in en iyi pamuğunun Menemen Ovası'nda yetiştiğini söyledi. Ovada daha değişik ürünler denediklerini ancak hiçbirinden pamuk kadar verim alamadıklarını ifade eden Karagöl, bu sezon tarlada görülen kırmızı örümceğin ise çiftçinin moralini bozduğunu dile getirdi. Karagöl, Devletimizden beklentimiz var. Kırmızı örümcek nedeniyle verim alamayan çiftçilerin tarlalarına 'doğal afet görmüş' gibi muamele yapılabilir. Bakanlığımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Borçların ertelenmesi hususu gündeme gelebilir" dedi. Çiftçi Hüseyin Dilek ise "Maalesef böceğe ilaç da fayda etmiyor, ne yapacağımız şaşırdık" diye konuştu.
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Pamuk çiftçisinin örümcek sıkıntısı
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