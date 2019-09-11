Pamuk çiftçisinin örümcek sıkıntısı

BUGÜN NELER OLDU

bu sezonüretim vekalite anlamındaciddisorun yaşanmazken,İzmir'deen çok pamuğunyetiştirildiği MenemenOvası'da görülenkırmızı örümcek çiftçinincanını sıktı. Ağustos ayınınilk günlerinde tarlalardarastlanan ve ciddi ürünkaybına neden olan kırmızıörümceğe karşı ilaçlamada tesir etmiyor. Sorunaçare arayan Menemenliüreticiler, İl Tarım veOrman Müdürlüğünegönderilen analiz sonuçlarınıbekliyor.Menemen ZiraatOdası Başkanı MetinKaragöl, İzmir'in en iyipamuğunun Menemen Ovası'ndayetiştiğini söyledi.Ovada daha değişik ürünlerdenediklerini ancak hiçbirindenpamuk kadar verimalamadıklarını ifade edenKaragöl, bu sezon tarladagörülen kırmızı örümceğinise çiftçinin moralini bozduğunudile getirdi. Karagöl,Devletimizden beklentimizvar. Kırmızı örümceknedeniyle verim alamayançiftçilerin tarlalarına 'doğalafet görmüş' gibi muameleyapılabilir. Bakanlığımızdanbu konuda destek bekliyoruz.Borçların ertelenmesihususu gündeme gelebilir"dedi. Çiftçi Hüseyin Dilekise "Maalesef böceğe ilaç dafayda etmiyor, ne yapacağımızşaşırdık" diye konuştu.