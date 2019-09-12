Altınordu’da çıfte şok

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de cumartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da yine sakatlık kabusu yaşandı.bu kez de forvet Kemal Rüzgar ve genç kaleci Mert Can ciddi şekilde sakatlandı. Geçen sezon çapraz bağları kopan forvet Kemal'in dizindeki ağrılarının yeniden arttığı, gurbetçi oyuncunun tekrar ameliyat masasına yatabileceği öğrenildi.Kaleci Mert'in ise arka çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mert'in de en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.