Düğümleme yöntemi ile kıyafet tasarlandı

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Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda tasarım defilelerinin ardından kumaş defilesi de yapıldı. Defilede ünlü manken Sema Şimşek melek kanatları olan beyaz bir elbise giydi. B Holü Fuaye Alanı'nda düzenlenen 'Sadece Kumaş' gösterisinde dikişsiz kumaşlarla ortaya çıkabilecek tasarımlar izlendi. Dikiş ustası Esra Şahin sadece kumaştan, dikişsiz ve pratik giysi örneklerini manken üzerinde sergiledi. Şahin, "Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle giysiler oluşturuyoruz" dedi.