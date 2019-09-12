Gayrımenkul sektörü teknolojıyle buluşuyor

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Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği, sektör paydaşlarını çözüm ortakları ile tanıştırmak ve dijital pazarlamadaki yeniliklerle iş verimliliğini artırmak amacıyla Prop Tech İzmir adlı bir etkinlik düzenleyecek. Megapol Group'un ana sponsorluğunda 12 Ekim Cumartesi günü Megapol Çarşı Kule'de gerçekleştirilecek organizasyon Ege Bölgesi'nde bulunan 400'e yakın sektör temsilcisini bir araya getirirken; dijital dünyadaki son gelişmelerin sektöre olan yansımaları ele alınacak. TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akıncı, Prop Tech İzmir ile sektörün prestijinin artmasını, mesleki standartların netleştirilmesini ve mesleğe yeni başlayan gayrimenkul danışmanlarına ışık tutmayı hedeflediklerini söyledi.