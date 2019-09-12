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Giriş Tarihi: 12.9.2019
Menemenspor yine Atatürk Stadı’nda
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ege derbisinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibini yine Atatürk Stadı'nda konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki Passolig gişe montajları işlemlerinin henüz bitmemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin bu hafta da evine dönemeyeceği açıklandı. Sportif direktör Cenk Laleci, "Tadilat nedeniyle 2. haftada da Hatayspor'u Atatürk Stadı'nda ağırlamıştık. Şimdi Akhisarspor'la da aynı statta oynayacağız. Ancak bundan sonraki süreçte İlçe Stadı'na döneceğiz" dedi. Pazar günü oynanacak mücadale saat 19.00'da başlayacak.
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Menemenspor yine Atatürk Stadı’nda
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