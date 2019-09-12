Menemenspor yine Atatürk Stadı’nda

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'in 4. haftasında Ege derbisinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibini yine Atatürk Stadı'nda konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki Passolig gişe montajları işlemlerinin henüz bitmemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin bu hafta da evine dönemeyeceği açıklandı. Sportif direktör Cenk Laleci,dedi. Pazar günü oynanacak mücadale saat 19.00'da başlayacak.