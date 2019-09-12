Olimpiyat madalyası için yelken açıyor

Küçük yaşta Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden milli sporcu, önce yaz gençlik olimpiyatları ardından da büyükler kategorisindeki olimpiyatlara katılmak için ter döküyor. İzmir'de deniz tutkusunun yanı sıra ailesinin yönlendirmesi yelken sporuyla tanışan 15 yaşındaki Derin Baytur, 7 yaşında Urla Yelken Kulübü'ne kaydoldu ardından Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesine geçti. Katıldığı ulusal yarışmalardan dereceler elde eden Baytur, 5 yıl önce milli takıma seçildi. Ay-yıldızlı forma altında da madalyalar kazanan milli sporcu, geçen ay Kanada'nın Kingston kentinde düzenlenen ve 33 ülkeden 117 sporcunun katıldığı yarışmalarda 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Genel sıralamada ise beşinciliği elde etti.

'HOBİ DEĞIL'

Yelkeni yaşam biçimi olarak tanımlayan İzmirli milli sporcu Baytur, "Yazın sıkıldığım için ailem benim bir spor dalı araştırdı ve bu sayede yelkenle tanıştım. Denizi çok sevdiğim için beni yelkene yönlendirdiler. Sevince de bir türlü kopamadım, hiç ara vermeden 8 yıldır bu sporla uğraşıyorum. 2014 ve 205 yıllarında Optimist Junior kategorisinde 2 kez Türkiye şampiyonluğu elde ettim" dedi. Şampiyonluk duygusunun çok farklı olduğunu ifade eden milli yelkenci, "Ödül törenine çıkmak ve bayrağımızı dalgalandırmak gerçekten gurur verici. Kesinlikle tarif edilemez bir duygu. Bundan sonra 2020'deki yaz gençlik olimpiyatlarında derece yapmak istiyorum. Şartlar el verirse olimpiyatlara katılıp ülkemi ve bayrağımı bu yolda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yelken benim için hobi olmaktan çıktı. Yelken benim için bir tutku, yaşam biçimi. Yaz kış fark etmez okulla beraber antrenmanlarımı sürdürüyorum" dedi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da Derin Baytur'un çok başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.