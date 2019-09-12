Solo Türk’ün kokpıtınden selamladı

BUGÜN NELER OLDU

GÖKYÜZÜNDEKIcesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen Solo Türk'ün Edremit Körfezi'ndeki gösterisi, kokpit içi kamerayla kaydedildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün geçen hafta Balıkesir'de gerçekleştirdiği gösterinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı. Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneğince 6 Eylül'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde 35 sivil uçağın yanı sıra Solo Türk de nefes kesen bir gösteri yaptı. Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan Solo Türk'ün, gökyüzündeki cesur hareketleri kokpit içindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, Solo Türk'ün Edremit Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve Akçay Sahili'ni dolduran vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra Günar'ın vatandaşları selamlaması yer alıyor.