Suskunluğunu bozacak

Geçen sezon başında Polonya'nın Gdansk takımından transfer edilen ve attığı gollerle adeta lige damgasını vuran Altay'ın Portekizli oyuncusu Paixao, bu sezon ise henüz golle tanışamadı. Geçen sezon çıktığı 33 tane TFF 1. Lig karşılaşmasında fileleri 29 kez havalandıran golcü oyuncu, ligi gol kralı tamamlamasının yanı sıra lig tarihinin en golcü ismi olarak da tarihte yerini aldı. Muhteşem bir sezonu geride bırakan Marco, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.

BOLUSPOR'U BOŞ GEÇMEDI

Geride kalan 3 haftada henüz siftah yapamayan Paixao'nun, suskunluğunu bu hafta oynanacak Boluspor maçında bozmak için antrenmanlarda büyük bir hırsla çalıştığı öğrenildi. Bolu'da bu sezonki gol orucuna son vermek isteyen Marco, geçen sezon Boluspor filelerini havalandırmayı başarmıştı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz sona ererken, ikinci devrede İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sahaya çıkan Paixao, takımına galibiyet getiren golü kaydetti.

ALTAY'DA IDMANLAR ARTIK 3D

Öte yandan Altay'da futbolcular zorlu maç öncesi Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan Digime-3D vücut ve postür analizinden geçti. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ve Sportif Direktör Özden Töraydın nezaretinde yapılan analiz ile oyuncuların omuz, bel, kalça ve diz eklemlerinde duruş bozuklukları olup olmadığı kontrol edildi. Takımın fizik kapasitesini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Karafırtınalar, sürekli özel idmanlarla futbolcuları en iyi seviyeye getireceklerini söyledi.