Yenilenen Konfor Mobilya büyüyor

Konfor Mobilya, 5 yıllık hedefleri doğrultusunda 2018'deki büyük dönüşüm çalışmalarını tamamladı. Konfor Mobilya, dış cephe tasarımları, mağaza konseptleri ve yepyeni ürün portföyünü dinamik pazarlama çalışmaları yaptı. Bu kapsamda Konfor Mobilya, son mağazasını İzmir Bornova'da açtı. Yaklaşık 1000 m2'lik konsept mağaza çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açıldı. Konfor Mobilya Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen '2018 Yılında ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen; ülkemizin geleceğine güvenerek 45 mağaza açtık" dedi. Ortalama mağaza başı yatırımlarının 1 milyon TL olduğunun altını çizen Gönen, "45 mağaza ile toplamda yaklaşık 45 milyon lira yatırım yaptık ve bu mağazalarda 600 kişiye yeni istihdam sağladık. 2019 Yılında ise Fabrika-Satış Sonrası Hizmetler altyapımızı, markalaşma yolunda pazarlama departmanının açtığı vizyona uygun olarak rekabete göre en iyi hale gelmesi için çalışmaktayız" dedi.

HEDEF 50 MAĞAZA

2019 Yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yurtiçi cirolarında yüzde 44 büyüme sağladıklarını kaydeden Gönen, ihracat 2019 tahmini kapanış rakamının ise 17 milyon dolar olduğunu ve ihracat ile birlikte 2019 ilk 8 aylık genel büyüme oranlarının bir önceki yıla göre yüzde 72 gibi rekor bir düzeyde olduğunu belirtti. Konfor ve Konfor Yatak hakkında da bilgi veren Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, "Konfor mağazalarımız ortalama 1000-1500 m2 civarında ve yatak-yemek odaları, genç odaları, koltuk ve köşe takımları, sehpa ve aksesuar gibi tamamlayıcı ürünleri içerirken aynı zamanda shop in shop konseptinde Konfor Yatak markamızın ürünlerini de içermektedir. Konfor Yatak mağazalarımız ise ortalama 150 m2 olup, yatak-baza ve ev tekstili ürünlerini içermektedir. 2020'nin 2. çeyreğinden itibaren mobilya mağaza sayımızı hızla artıracağız. Şu an 35 olan Konfor yepyeni konsept mobilya mağaza sayımız 100 mağazaya çıkacaktır" dedi.