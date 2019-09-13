Ayakkabısı çalınan bebeğe yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

BURSA'NIN Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için taşınmaya karar veren Feridun İvdil ve Gülçin İvdil çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile İzmir'e geldi. Çift, İzmir'de iş ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yaşamaya başladı. Oğulları Alaeddin (13) ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil'in çantasıyla birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı. Ayakkabıyı kullanmadığı sürece ayağı tekrar ters dönen bebek için yardım isteyen ailenin çağrısı yanıtsız kalmadı. Yetkililer ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek, Kerem'in tedavisini karşılamak ve sıcak bir yuva ortamı oluşturmak için devreye girdi. İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, aileye yardımcı olmak için çalışma başlattı.