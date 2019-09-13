Hayırseverler 50 çocuğu gülümsetti

BUGÜN NELER OLDU

Ömür Aslan (42), Dilek Çoban (45) ve Nimet Altaş'ın (45) sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını belirten Nimet Altaş, Dilek Çoban ve Ömür Aslan, 50 öğrencinin tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladı. İzmir'in Çamdibi, Altındağ gibi farklı semtlerindeki öğrencilere ulaştıklarını anlatan Ömür Aslan, "Bu dönem 50 çocuğa hem giyim hem de kırtasiye yardımı yaptık. Bizden destek bekleyen öğrencilerin listesi hazırdı. Sadece İzmir'de değil, Konya'da dahi malzeme gönderdiğimiz öğrencilerimiz var. İhtiyaç listesini yayınladıktan sonra yardımlar gelmeye başladı. Yardım etmek isteyenler aldıkları malzemeleri bize kargo yoluyla iletti. Maddi bağış asla kabul etmiyoruz. Bize destek olmak isteyenler çanta, defter, kalem ve farklı kırtasiye malzemeleri ile birlikte kıyafet yardımında bulundular. Bize Facebook üzerinden 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası aracılığıyla ulaşabilirler" dedi.