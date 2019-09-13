Sampiyon annenin hedefi olimpiyatlar

Londra 2012 Olimpiyatları'na katılarak tarihte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın cimnastikçi olan Göksu Üçtas Sanlı, 4 yasındaki kızı Lina ile basarıdan basarıya kosuyor. Bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek Dünya Sampiyonası'nda derece bekleyen Göksu Üçtas Sanlı, en büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmak oldugunu söyledi. Cimnastik sporuna 5 yasında baslayan, Londra Olimpiyatları'nın ardından spora yaklasık 4 yıl ara verip anne olduktan 11 ay sonra 2016'da Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya alan sporcu, Tokyo hedefine de emin adımlarla ilerliyor.

HEM ANNE HEM SPORCU

Cimnastikte ilk madalyasını 7 yasında aldıgını belirten Göksu Üçtas Sanlı, "12 yasında ise milli takıma seçildim. Ardından basarılarımın devamı geldi. Türkiye sampiyonlugum, Dünya Kupası'nda madalyam ve Akdeniz Oyunları'nda ikinciligim var. Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyat Oyunları'na ise Cumhuriyet tarihinde kadın cimnastikçi olarak ilk ben katıldım. Kızım Lina'nın dogumunda bransıma ara versem de bir anne olarak cimnastige geri döndüm. Artık eski Göksu degilim, anne olarak spor yapıyorum. Hem kızıma hem de diger sporculara örnek oluyorum. Lina da simdiden benimle cimnastik yapmaya basladı" diye konustu. Yogun bir dönemden geçtigini anlatan sporcu, "Olimpiyatlar için seçmelerimiz var. Bu yüzden çok çalısıyorum. Almanya'daki Dünya Sampiyonası için yogun antrenman programları uyguluyorum. Geçen hafta Mersin'de sampiyonamız vardı, madalyaları toplayıp döndük. Özellikle anne olduktan sonra daha güçlü oldugumu farkettim. Lina ile birlikte hem evdeki sorumluluklarımı yerine getiriyorum hem de salona gidip çalısıyorum" dedi.

KIZINI YETİŞTİRİYOR

Ailesinin kendisine çok destek verdigini vurgulayan milli cimnastikçi, "Hem kariyer sahibi, hem de anne olmak isteyen kadın sporcularımız hayallerinin pesinden kossun. 4 yasındaki kızım Lina'yı 2032'deki olimpiyatlara yetistiriyorum. Insan kendi çocugunu tartamıyor ama Lina'nın antrenörleri yetenekli oldugunu söylüyor. Anne olmak fedakarlık istiyor. Uzun seyahatlerimiz olsa da birbirimize güç veriyoruz" dedi. Lina ise ileride annesi gibi basarılı bir sporcu olacagını söyledi.



YASARLI SPORCULAR ALTIN MADALYA ALDI

YAŞAR Üniversitesi öğrencisi milli cimnastikçi sporcular Sude Aydın ve Doğukan Büyükarslan, Antalya'da yapılan Orange Cup Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvası'nda iki altın madalya kazandı. Büyükarslan ve Aydın, ülkemize uluslararası bir turnuvada altın madalya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizi, yapılacak bütün uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. En büyük hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan ilk Türk trampolin cimnastikçiler olmak" dedi.