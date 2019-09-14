Bergama’dan eğitime tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Baskanı Hakan Kostu, Ilçe Milli Egitim Müdürü Nuri Kiraz ile birlikte yeni egitim ögretim yılında Ayaskent Irfan Kırdar Ilkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek ögrencilere basarılar diledi. Ögrencilerle uzun süre sohbet eden Baskan Kostu, belediyenin okula hediye ettigi masa tenisinde ögrencilerle masa tenisi oynadı. Baskan Kostu okul müdürü Murat Mutlu'ya Bergama Belediyesi'nin 'Sıfır Atık Projesi'ne desteklerinden ve çevre konusunda duyarlılıklarından dolayı tesekkür belgesi takdim etti. Egitime her fırsatta destek olacaklarını dile getiren Baskan Kostu, "Egitime yapılan yatırım, gelecege yapılan yatırımdır" dedi.