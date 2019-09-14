Göztepe yeni sayfa peşinde

Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanına mutlak galibiyet için gidecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 3 maçta 2 yenilgi, bir beraberlik alarak sadece 1 puan toplarken 3 maçta da rakip fileleri havalandıramamıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler yarın Rize'de sahneye çıkacak. Teknik direktör Tamer Tuna, orta alanı Mossoro, Poko ve Soner üçlüsüyle kuracak. Kanatlarda Serdar ve Halil'e forma vermeyi düşünen Tuna, Napoleoni'yi ise ileri uçta değerlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Reis'in yerine ise yine yeni transfer Sanneh stoper olarak görev yapacak.

İYİLEŞEN JEROME KONYA MAÇINDA SAHADA OLACAK

İzmir ekibinde 4 haftadır sakat olan Cameron Jerome takımla birlikte çalışmalara başladı. İngiliz golcünün, bir sonraki hafta oynanacak olan Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte üçüncü sezonuna giren ve performansı nedeniyle yedek kulübesine çekilen Portekizli yıldız oyuncu Andre Castro, resmi twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Castro, "Birlikte çok şey başardık. Ben hiçbirini unutmadım umarım siz de unutmamışsınızdır. İyi veya kötü anlarda hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim" diyerek taraftarlara mesaj gönderdi. Taraftarlar da Castro'ya mesajlarıyla destek verdi.