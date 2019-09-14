İzmir’den turizm rekoru

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporlarının 64. sayısında İzmir turizminin ağustos ayı analizine yer verildi, 2019 yılının ilk 8 ayı değerlendirildi. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının 8. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 22 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 24, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 16 artış gösterdi. İzmir turizmi 2019 yılının ağustos ayında 209 bin 909'u yabancı, 107 bin 222'si vatandaş olmak üzere toplam 317 bin 131 ziyaretçi ağırladı. Ocak-ağustos döneminde İzmir'e en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya ve Belarus olarak sıralandı.

YÜZDE 13 ARTTI

8 aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı, 2018 yılına göre yüzde 13 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 15 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 9 artış gösterdi. İzmir turizmi ocak-ağustos döneminde 867 bin 662'si yabancı, 518 bin 456'sı vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırladı. 2019 yılının ilk sekiz ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 14, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 27 artış görüldü. 2019 yılı ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 91'ini hava yolu, yüzde 9'unu deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi Almanya, Hollanda, Rusya, KKTC, Avusturya, Filipinler, Danimarka ve İsveç dışındaki pazarlarda artış gösterdi. Yılın 8 aylık döneminde toplam ziyaretçi sayısında tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşıldığını anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İzmir turizmi, yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turist olmaksızın 867 bin 662 yabancı ziyaretçi ağırlamayı başardı. 8 aylık dönemde vatandaş ziyaretçilerle 1 milyon 386 bin 118 rakamına ulaşılmış olması bir rekora işaret ediyor. Ancak bu rakamlarla yetinemeyiz, yetinmemeliyiz. Yabancı ziyaretçi sayısında da rekor kırmalıyız" dedi.