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Özkan’a anlamlı ödül

Fair- Play” ödülü verilen Altınordu Başkanı , 5 ila 15 yaşındaki 15 bin çocuğa spor yaptırdıklarını söyledi...

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Özkan’a anlamlı ödül
MACARISTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a "Will Daume Fair-Play" ödülü verildi. Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı törende ödülü Altınordu Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir aldı. Törene bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını belirtti. Halen 5 ila 15 yaşındaki 15 bine yakın çocuğa spor yaptırdıklarını belirten Özkan, "Bu ödül, bizim işimize daha fazla motive olmamızı sağlayacak, bize güç verecek. Bir dünya vatandaşı olarak buradan söz veriyorum ki çocukların mutluluğu için spor temelinde aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Özkan’a anlamlı ödül
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