Özkan’a anlamlı ödül

BUGÜN NELER OLDU

MACARISTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a "Will Daume Fair-Play" ödülü verildi. Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı törende ödülü Altınordu Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir aldı. Törene bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını belirtti. Halen 5 ila 15 yaşındaki 15 bine yakın çocuğa spor yaptırdıklarını belirten Özkan,ifadelerini kullandı.