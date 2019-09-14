Zeynep’ın hedefi büyük

AZERBAYCAN'DAKI
Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Zeynep Özcan, "Yüksek puanlar almaya çalışacağım ve eğleneceğim" dedi. Şampiyonada Kamelya Tuncel ve İrem Özgür ile Türkiye adına yarışacak 16 yaşındaki Zeynep Özcan, yaptığı açıklamada başarılı olmayı hedeflediğini söyledi. Ege Jimnastik Kulübü sporcusu Özcan, "Elimden gelenin en iyisini yapıp, en yüksek puanı almaya çalışacağım ve eğleneceğim"
dedi. Zeynep Özcan, her yarışmada kendisini geçmek için çalıştığını, dünya şampiyonasında da aynı şekilde mücadele edeceğini de belirtti. Milli sporcunun antrenörü Lyudmyla Mova ise, "Zeynep 4 alette yarışacak. Kendisinden hatasız bir seri bekliyoruz. Ona göre antrenmanlarımızı yaptık. Hazırız, inşallah şansı yanında olur"
diye konuştu. Zeynep Özcan ile 12 yıldır çalıştıklarını hatırlatan Mova, sporcusunun olimpiyat vizesi alacağına inandığını da sözlerine ekledi.