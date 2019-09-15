Balıkesir lideri devirdi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında lider Ümraniyespor'u 2-0 yenen Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in zirvesine ayan verdi. Teknik sorumlu Mustafa Ati Göksu, "Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi. Göksu, rakip takımın oyunu çirkinleştirmeden oynadığını vurgulayarak, "Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık, bu yüzden çok üzüldük. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bu sürdüğü sürece iyi neticeler alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.