En güzide kulüp Denizlispor

Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, 10 milyon Euro'yla Türkiye'de kurulan en güzide ve en iyi takımlardan birinin Denizlispor olduğunu belirtti. Çetin, Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 ay önce göreve geldiklerinde mali durumlarından dolayı fırıncının kendilerine ekmek vermediğini, futbolcuların antrenmana çıkmadığını hatırlattı. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, günlük gelir gider tablolarının tamamının yönetim tarafından paylaşıldığını dile getiren başkan Çetin, ilk göreve geldikleri dönemde kulübün 36 milyon 508 bin 543 lira borcu bulunduğunu kaydetti.
"ŞEFFAFIZ, İSTEYEN HEPSİNİ GÖREBİLİR"
ÇETIN, bu rakamın içine geçen sezon sonuna kadar tahakkuk edecek borçların hiçbirinin dahil olmadığını aktararak, "Geldiğimizden beri aldığımız bağış ve reklam gelirlerinin tamamı, geldiğimiz gün itibarıyla aldığımız bağış ve sponsorluk bedellerinin tamamı 37 milyon 280 bin lira. Bu, herhalde Denizlispor tarihinde ilk defadır.
Yaptığımız transferlerden ödeyeceğimiz peşinatlar ödendikten ve 2 aylık maaşları ödendikten sonra kalan borç 31 milyon 151 bin 342 lira. Bu rakamların tamamını herkes istediği zaman görebilir. Bizim her şeyimiz açık" diye konuştu
"HERKESE EŞİT YAKLAŞIYORUZ"
SEZON öncesi önemli transferler yaptıklarına işaret eden Çetin, "Takım kurulurken futbolcularla ilgili 'yaşlı' diye konuşuldu.
Biz bir bütçe ayarlamıştık kendimize, sezon başında. O, 32-33 yaşında, 35 yaşında diye aldığımız arkadaşlarımız özellikle Süper Lig tecrübesi olduğu için tercih edilen arkadaşlardı ve onların da kulübe çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu üç maçımızda da gerçekten mücadele ettiklerini düşünüyoruz" dedi.
"SANAYİCİ VE HALKIMIZ ELİMİZİ ÇOK RAHATLATTI"
'KULÜBE katkı sağlayacak birkaç proje daha üretip hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu seneki hedefimiz ilk 5 ve borçsuz bir kulüp. Buna 37 milyon 280 bin lira gibi bir katkı, halkımız tarafından, sanayiciler tarafından bir katkı yapıldığını düşünüyoruz. Bu da bizi çok ciddi miktarda rahatlattı."
"DENİZLİSPOR KOLEJİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
HAYATA geçirdikleri projelere değinen Çetin, sürekli gelir getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi: "Kulübün koleji varmış ama satılmış. Geçmişe dönük de ben hiç yorum yapmıyorum, herkes o gün elinden geleni yapmış. Önümüzdeki sezonda, bu sezon inşallah borçları bitirdikten sonra, yeni bir Denizlispor Koleji için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız."