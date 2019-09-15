En güzide kulüp Denizlispor

DENİZLİSPOR

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Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, 10 milyon Euro'yla Türkiye'de kurulan en güzide ve en iyi takımlardan birinin Denizlispor olduğunu belirtti. Çetin, Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 ay önce göreve geldiklerinde mali durumlarından dolayı fırıncının kendilerine ekmek vermediğini, futbolcuların antrenmana çıkmadığını hatırlattı. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, günlük gelir gider tablolarının tamamının yönetim tarafından paylaşıldığını dile getirenÇETIN, bu rakamın içine geçen sezon sonuna kadar tahakkuk edecek borçların hiçbirinin dahil olmadığını aktararak,Yaptığımız transferlerden ödeyeceğimiz peşinatlar ödendikten ve 2 aylık maaşları ödendikten sonra kalan borç 31 milyon 151 bin 342 lira. Bu rakamların tamamını herkes istediği zaman görebilir. Bizim her şeyimiz açık" diye konuştuSEZON öncesi önemli transferler yaptıklarına işaret eden Çetin,Biz bir bütçe ayarlamıştık kendimize, sezon başında. O, 32-33 yaşında, 35 yaşında diye aldığımız arkadaşlarımız özellikle Süper Lig tecrübesi olduğu için tercih edilen arkadaşlardı ve onların da kulübe çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu üç maçımızda da gerçekten mücadele ettiklerini düşünüyoruz" dedi.'KULÜBE katkı sağlayacak birkaç proje daha üretip hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu seneki hedefimiz ilk 5 ve borçsuz bir kulüp. Buna 37 milyon 280 bin lira gibi bir katkı, halkımız tarafından, sanayiciler tarafından bir katkı yapıldığını düşünüyoruz. Bu da bizi çok ciddi miktarda rahatlattı."HAYATA geçirdikleri projelere değinen Çetin, sürekli gelir getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi: "Kulübün koleji varmış ama satılmış. Geçmişe dönük de ben hiç yorum yapmıyorum, herkes o gün elinden geleni yapmış. Önümüzdeki sezonda, bu sezon inşallah borçları bitirdikten sonra, yeni bir Denizlispor Koleji için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız."