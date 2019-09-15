Safra kesesınden 400 taş çıkarıldı

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MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mustafa Barutçuoğlu, 7 Eylül'de, özel bir hastaneye gaz sancısı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Barutçuoğlu'nun safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Kapalı yöntem ile yapılan ameliyatla Barutçuoğlu'nun safra kesesinden milimetrik boyutlardan 1,5 santimetreye kadar ulaşan 400 taş çıkarıldı. Genç hastanın safra kesesinden çıkan çok sayıdaki taş doktorları da şaşırttı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, ameliyatı yaparken değil taşları sayarken yorulduklarını belirtti. Ameliyattan sonra safra kesesinden 400 taş çıktığı söylendiğinde kendisinin de çok şaşırdığını belirten Mustafa Barutçuoğlu, "Bu kadar taşı nasıl taşıdığıma şaşırdım. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.