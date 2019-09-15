Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Safra kesesınden 400 taş çıkarıldı

Safra kesesınden 400 taş çıkarıldı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Safra kesesınden 400 taş çıkarıldı
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mustafa Barutçuoğlu, 7 Eylül'de, özel bir hastaneye gaz sancısı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Barutçuoğlu'nun safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Kapalı yöntem ile yapılan ameliyatla Barutçuoğlu'nun safra kesesinden milimetrik boyutlardan 1,5 santimetreye kadar ulaşan 400 taş çıkarıldı. Genç hastanın safra kesesinden çıkan çok sayıdaki taş doktorları da şaşırttı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, ameliyatı yaparken değil taşları sayarken yorulduklarını belirtti. Ameliyattan sonra safra kesesinden 400 taş çıktığı söylendiğinde kendisinin de çok şaşırdığını belirten Mustafa Barutçuoğlu, "Bu kadar taşı nasıl taşıdığıma şaşırdım. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Safra kesesınden 400 taş çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN