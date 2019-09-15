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Suç makinesi oltaya takıldı

İzmir’de trafik polisleri, yüzlerce kişiyi “oltalama” diye tabir edilen yöntemle dolandıran firari Muzaffer Safa Y.’yi yakalamayı başardı. 170 bin kişiyi çarpan zanlı, tutuklandı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Suç makinesi oltaya takıldı
İzmir'de trafik polisleri yüzlerce kişiyi "oltalama" diye tabir edilen yöntemle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden zanlıyı yakaladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Motosiklet timi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde uygulama yaparken şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, kimliğinin yanında olmadığını söyleyen bir kişiden şüphelendi. Şüpheli kişiyle ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, zanlının Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dolandırıcılık suçundan tutukluyken firar eden Muzaffer Safa Y., olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Muzaffer Safa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖDÜLLÜ MÜHENDIS
Öte yandan, Muzaffer Safa Y.'nin Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da "oltalama" diye tabir edilen yöntemle, banka, alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği öğrenildi. 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı öğrenilen Muzaffer Safa Y.'nin Hong Kong'taki Poly Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken 2015'te Çin'de en iyi yazılımcı ödülünü aldığı ifade edildi.
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Suç makinesi oltaya takıldı
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