Altay seriye bağladı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı.Rakibini 2-0'la geçen siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez dış sahada kazanırken, üst üste 2. galibiyetini de aldı. Sait Karafırtınalar'ın öğrencileri, ligin 3. haftasında Balıkesirspor'u Abdülkerim attığı golle mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde üst üste 2. kez kazanan siyahbeyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı. Boluspor önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar,dedi.