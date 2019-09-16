Deprem sonrası toplantı yapıldı

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Denızlı'nın Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü, aletsel büyüklüğü 5.5 olan deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya başkanlık eden Denizli Valisi Hasan Karahan, "İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Gayretimiz bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan normal yaşantılarını sürdürülebilir duruma gelmeleri" dedi. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Acıpayam depremiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda, kentte 1640 çadır kurulduğu, 3 bin 32 battaniye, 1358 yatak dağıtıldığı belirtildi.