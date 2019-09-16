İtalyan lezzetlerine Türk domatesi

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TÜRKIYE'NIN kuru domates ihracatında ilk sıralarında yer alan İzmir'de kurutulan domatesler, başta Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediliyor. Her yıl nisan ayında ekimi yapılan ve temmuz ayında hasat edilen domatesler, beyaz örtü üzerinde kurumaya bırakılıyor. Müşterinin talebine göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık 1 hafta güneşlendikten sonra paketlenmek üzere tesislere gönderiliyor. Ağırlık olarak ihraç edilen ürünler, kavanoz veya paketler halinde başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor. Kilosu ortalama 3 avroya ihraç edilen kuru domatesler özellikle kahvaltı sofralarını süslerken bazen de sos, makarna ve pizzalara lezzet katıyor. BGC Tarım ve Gıda Satış Pazarlama Sorumlu Gonca Arman, "Bizim ürünlerimizi en çok İtalyanlar talep etmektedir. İtalya'da özellikle salatalarda, makarna, pizzalarda, sos olarak sandviçlerin arasında kullanılmaktadır. Kilosu yaklaşık 3 avroya ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 900 ton satışımız vardı. Bu yıl talebin fazla olmasından dolayı bin 200 tonun üzerinde satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.