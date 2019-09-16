Kaf Kaf, Başkent’ten iki galibiyetle döndü

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi'nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası'nda üç maçta iki galibiyet aldı.Şimdiye kadar 7 hazırlık maçı oynayan yeşilkırmızılılar, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken Sırbistan'daki Mega Bemax randevusu 94-94 berabereyken oyuncular tartışması sonrası yarım kaldı.A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden antrenör Ufuk Sarıca, yardımcıları Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen, Fransa Milli Takımı'ndaki Amath M'Baye de takıma katılacak.