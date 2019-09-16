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Kaf Kaf, Başkent’ten iki galibiyetle döndü

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Kaf Kaf, Başkent’ten iki galibiyetle döndü
BASKETBOL Süper Ligi'nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası'nda üç maçta iki galibiyet aldı. Turnuvada Türk Telekom'u 73-65, BC Dnipro'yu 84-77 mağlup eden Kaf-Kaf, Ormanspor'a ise 80-70 yenildi. Şimdiye kadar 7 hazırlık maçı oynayan yeşilkırmızılılar, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken Sırbistan'daki Mega Bemax randevusu 94-94 berabereyken oyuncular tartışması sonrası yarım kaldı. Karşıyaka, bu hafta 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin katılımıyla geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden antrenör Ufuk Sarıca, yardımcıları Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen, Fransa Milli Takımı'ndaki Amath M'Baye de takıma katılacak.
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Kaf Kaf, Başkent’ten iki galibiyetle döndü
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