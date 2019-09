Lebip Timor: Bu takım gurur abidesi

BUGÜN NELER OLDU

ALTINORDU'NUN Eskişehir galibiyetini bir maçlık performans üzerinden değerlendirmek, bu takımın üzerinde büyük emeği olanlara da büyük haksızlık olur. Zira Hüseyin Eroğlu Hocanın her zaman söylediğisöylemini görmezden gelemeyiz. Alt yapıdan çıkardığı pırlantaları ile her sezon lig vitrinin süsü oldular. Çağlar, Cengiz, Berke ve Erce'nin TFF 1. Ligi'nden nerelere gittiklerine dikkatle bakmamız lazım. Bu, bir sistemin kusursuz işlediğinin göstergesidir.Alt yapılardan Bornova'ya taşıdıkları miniklerin dışında, henüz bekledikleri seyirci desteğini bulamadılar, buna yanıyorum.Başkanından teknik adamına, futbolcusundan taraftarına kadar sadece bir takım değil, bir centilmenler ordusu yarattılar. Başkanları Seyit Mehmet Özkan'ın geçtiğimiz hafta kazandığı Will Daume fair-play ödülü, Altınordu nezdinde, Türk futbolunun gurur abidesi olmuşsa,diyen bu başkanı, sadece Altınordu tarihi değil, Türk Futbol tarihi de yazacaktır, altın harflerle.söylemleri hep rehberleri oldu. Saha skorları ne olursa olsun, asla vazgeçmediler bu sevdadan. Zira maçın skoru ne olursa olsun, bahane üretmeyen ve her maç sonu hakeme koşup elini uzatan bir hocaları var. Başkalarının hakeme ve rakip takım oyuncularına sallamalar yaptıkları bir ortamda, sadece geleceğin yıldızları ile değil her geçen gün büyüyen bir hocalarını da koydular bu paha biçilmez vitrine. Lig şampiyonluklarını mutlaka tarih yazar ama, çok daha zor olan bu gönüllerin şampiyonluklarında Hüseyin hocamın da büyük bir emeği ve adam gibi adam duruşu vardır.