Balıkesir’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 3 günde yapılan 10 operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam 12 şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar S.F, H.G., R.A., M.Ç., A.Y., A.A., G.G., Ö.G., E.G., H.G., E.F., A.T. hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Balıkesir merkezde gerçekleşen 4 operasyonda 67 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçelerde düzenlenen 6 operasyonda ise 3 gram esrar, 33 adet ecstasy, 4.39 gram bonzai, 47.05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.