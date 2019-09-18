Hedef ihracat 50 milyon dolar

BUGÜN NELER OLDU

Federasyonu'na şeftali ihracatında yüzde 40 olan analiz sıklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 20'ye düşürüldü. Türkiye'nin 2019 yılında yaptığı 34 milyon dolarlık şeftali ihracatının 28 milyon dolarlık büyük diliminin Rusya Federasyonu'na yapıldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Analiz sıklığının düşürülmesi sayesinde 2020 yılında rekoltede bir düşüş olmadığı takdirde Rusya'ya şeftali ihracatında 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye, 2019 yılında 40 ülkeye şeftali ihraç etmeyi başardı.