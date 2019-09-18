Mahkeme kararıyla acısı ikiye katlandı

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Manisa'da 5 ay önce teyzeleriyle birlikte kaldırımda yürürken 5 yasındaki Yagız Bagatır'a traktör çarptı. Yagız'ın ölümüne sebebiyet verdigi gerekçesiyle tutuklu olarak 5 aydır yargılanan M.A.T.'nın tahliyesine karar verilmesi Bagatır ailesine ikinci bir sok yasattı. Manisa 1. Agır Ceza Mahkemesinde 'taksirle bir kisinin ölümüne ve birden fazla kisinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla görülen davada tutuklu sanık M.A.T. davanın 3. durusmasında mahkeme heyeti tarafından 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konuldu. Mahkeme heyeti, sanıgın cezanın infazından kaçacagına iliskin somut bir delilin bulunmayısı ve cezaevinde yattıgı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Alınan karar sonrası Bagatır ailesi davayı Izmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne tasıdı.Yagız'ın ölümüne sebep veren kisinin cezasını çekmesi gerektigini söyleyen baba Hasan Bagatır, "Ilk durusmaya girdigimizde hakim sanıgın tutukluluk süresini devam ettirdi ve davayı 2 ay sonraya erteledi. 2 ay sonra yeniden mahkemeye gittik, tutukluluk süresinin devamına karar verdi ve karar için 15 gün sonrasına erteledi. 3. durusmada 4 yıl 9 ay ceza verildi sonrasında 3 yıl 11 aya düsürdüler ve beraatını kabul ettiler. Biz hemen arkasından avukatımızla bir üst mahkemeye müracaatımızı yaptık. Insallah bir üst mahkemedeki sonuç ne olur bilmiyorum, Izmir'de görülecek. Belki çocugumuz da yattıgı yerde rahat yatar" dedi. 'Ben sadece adalet istiyorum' diyen gözü yaslı anne Raziye Bagatır ise, "Benim canım gitti, can gitmesi bu kadar basit mi?" dedi. Oglunun fotografına bakarak uzun uzun 'Oglum özür dilerim, oglum senin katilin tutuklanmadı' diye gözyası döken anne Bagatır'ın feryatları yürek sızlattı.