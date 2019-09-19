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Akhisar potada süper lig yolunda

Giriş Tarihi: 19.9.2019
TÜRKIYE Basketbol Ligi'nde (TBL) 2009 yılından bu yana kesintisiz olarak Ege'yi temsil eden Akhisar Belediye Basketbol'un yeni sezonda Süper Lig'de yer alma ihtimali güçleniyor. Sezon öncesi isim değişikliğine giderek iddialı bir kadro kuran Akhisar Belediye Basketbol'un, Süper Lig'den çekilmesi kesinlik kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yetkilileriyle pazarlıkta son aşamaya geldi. İstanbul BŞB'nin Süper Lig'deki yarışmacı haklarını devralmayı teklif eden Akhisar, kulübün borçlarının bir kısmını da üstlenecek. Basketbol Federasyonu da onay verirse Akhisar, İstanbul BŞB'nin yerine Süper Lig'e katılacak.
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Akhisar potada süper lig yolunda
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