Sağlıklı beslenmeyle sarı noktayı yenin

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noktanın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, sağlıklı beslenmenin bu hastalığın etkilerini azalttığına dikkat çekti. Kahraman, 50'li yaşlardan itibaren görülme sıklığı artan sarı nokta hastalığının göz sinirinin merkezinde bulunan görme noktasının yaşla birlikte bozulmasıyla ortaya çıktığını dile getirdi. Sarı nokta hastalığında beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, sigarayı da bırakmalıdır. Özellikle A, C, E ve omega 3, lutein, bakır ve çinko yönünden zengin olan besinler tüketmelidir. Eğer ailede sarı nokta ve kalp damar hastalığı olan varsa sarı nokta görülme riski de artar. Bu nedenle 50 yaşı aşan her birey yılda 1 defa uzman hekim kontrolünden geçmelidir" diye konuştu.