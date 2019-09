Tınaztepe Sağlık Grubu 4. hastanesini açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Tınaztepe Galen Hastanesi'nin açılışıyla hizmet ağını genişleten Tınaztepe Sağlık Grubu'nun baktığı hasta sayısı ve uyguladığı tedaviler milyonlarla ölçülen sayılara ulaştı. Bayraklı'da dördüncü sağlık kurumu olan Tınaztepe Galen Hastanesi'ni açan Tınaztepe Sağlık Grubu, sağlık alanında çok önemli deneyime sahip. Tınaztepe Sağlık Grubu, kuruluşundan bu yana 1 milyon 300 bin kişiye sağlık hizmeti sağladı. Toplam 6 buçuk milyon ayakta teşhis ve tedavi uygulandı. Tınaztepe Sağlık Grubu'nun ilk kurumu Buca Tıp Merkezi, 2001 yılında faaliyete geçti. Buca Tıp Merkezi'nde bugüne kadar 739 bin 453 kişiye sağlık hizmeti verildi. Toplam 4 milyon 233 bin 42 ayakta teşhis ve tedavi uygulanan kurumda 168 bin 68 kişi cerrahi sağlık hizmeti aldı. Grubun ikinci sağlık kurumu Tınaztepe Hastanesi ise 2010 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana 575 bin 899 kişiye sağlık hizmeti veren hastane 136 bin 483 hastaya yataklı servis verdi. Bu kişilerin 74 bin 696'sına cerrahi müdahale yapıldı. Tınaztepe Hastanesi'nin toplam teşhis ve tedavi sayısı 2 milyon 383 bin 303. Dünyaya gelen bebek sayısı ise 8 bin 200. Grubun 2017'de hastane olarak hizmet vermeye başlayan üçüncü kurumu Tınaztepe Torbalı Hastanesi'nde ise bugüne kadar 195 bin 324 kişiye sağlık hizmeti verildi ve 4026 kişi yatarak sağlık hizmeti aldı.Uluslararası düzeyde gelişmiş tıbbi teknolojisi, tüm uzmanlık dallarında yüksek nitelikli sağlık profesyonelleri ve hasta odaklı sağlık anlayışıyla, birinci sınıf sağlık hizmeti vermeyi hedefleyen Tınaztepe Galen Hastanesi İzmir'in Bayraklı ilçesinde bugün açılış kutlaması düzenlenecek. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, "Hedefimiz emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu'nun, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmektir" dedi. Tınaztepe Galen Hastanesi'nin, 15 bin metrekare alanda, 9 katlı binası, 20 uzmanlık dalıyla hizmet vereceğini söyleyen Dr. Mehmet Bektur, " Hastalıkta, sağlıkta, her yaşta" sloganıyla çıktığımız yolda bilimsel uzmanlık yanında akla ve kalbe hitap eden insani değerleri de öncü olarak benimsemiş, Tınaztepe Sağlık Grubu olarak, 5 yıldızlı hastane konseptiyle oluşturduğumuz Tınaztepe Galen Hastanesi'yle, İzmir'e büyük katma değer sağladığına inandığımız sağlık turizmi alanında faydalı çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye.Tınaztepe Galen Hastanesi'nin açılış kutlaması, bugün saat 12.30'da gerçekleştirileceğini belirten Dr. Mehmet Bektur, "Açılış kutlamasının ev sahibi hastane çalışanlarının ve davetlilerin çocukları olacak. Açılışa katılan her çocuk için birer fidan dikilecek. Tüm halkımızı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı açılışımıza bekliyoruz" diye konuştu.