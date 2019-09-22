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’de konforlu ulaşım

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Denizli’de konforlu ulaşım
DENIZLILILERIN daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada başlattığı dönüşüm birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Şehir içi toplu ulaşımda daha çok vatandaşa daha iyi hizmet anlayışı ile başlatılan çalışmalar kapsamında, artan yerleşim bölgesi, nüfus yoğunlukları ve ihtiyaçlar tek tek analiz edilerek güzergahların en verimli şekilde kullanılması hedeflendi. Toplu taşımada başlatılan düzenleme vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, yolcular özellikle otobüs sefer sayılarının artırılıp, daha çok noktaya daha kolay, daha çabuk ve daha ekonomik olarak ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Başkan Osman Zolan, "Önceliğimiz toplu ulaşımda belediye otobüs kullanımını daha cazip hale getirerek daha fazla insanımıza hızlı, ekonomik ve konforlu bir seyahat sunmak" dedi.
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Denizli’de konforlu ulaşım
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