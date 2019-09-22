Mahalle baskısı otizmli Samet’i üzdü

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MANİSA'NINYunusemre ilçesinde yaşayan otizmli 7 yaşındaki Samet Ege Güllübaş kendisiyle dalga geçilmesi ve sokağa çıktığında olumsuz tepkilere maruz kalması nedeniyle eve kapandı. Bunun üzerine evlerinin bahçesinde oğulları için oyun alanı oluşturan Samet Ege'nin ailesi çevre tepkisi nedeniyle huzursuzluk yaşayınca başka bir eve taşındı. Güllübaş ailesi son çare olarak özel eğitim alması için oğullarını bir okula yazdırdı. Samet Ege, kendisi gibi 3 özel öğrenci ile birlikte günde 4 saat eğitim görüyor. Baba Emin Güllübaş, "Oğlum, eşim, çocuğum bu durumdan çok etkilendi. Çok büyük zorluklar yaşadık. Şimdi yeni bir mahalle, yeni bir evde, adeta yeni bir hayata geldik. Eşim ve çocuğum artık daha rahat. Ailelerin biraz daha bilinçli, anlayışlı olmasını istiyoruz" dedi.