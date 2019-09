Tereci’den Etkinlik Evi

İzmir'de yöresel şarküteri ve kahvaltı denince akla ilk gelen markadır Tereci... İzmir'in simge mekanıdır. Türkiye'de ilk kez farklı bir konsept başlatarak, ülkemizin yöresel zenginliğini mutfaklara taşıyan her bölgenin havası suyu ve toprağında yetişen ürünlerini hiçbir işleme tabi tutmadan tüketiciye ulaştıran bir emekçi firmadır. Tereci bu ürünleri İzmir Karşıyaka'da 5 şarküteri mağazası ve Mavişehir'deki farklı konseptte kahvaltı mekanıyla hizmet veriyor. Tereci şimdi yine bir ilki daha gerçekleştirdi ve 'Etkinlik Evi'ni hayata geçirdi.

DOĞAL YÖRESINDEN SOFRANIZA

Otantik kimlikte tasarlanan 35 kişilik mekan, Türkiye'nin yöresel ürünleri ile kahvaltınızı yaparken, özel görüşmelerinizi, iş toplantılarınızı, iş yemeklerinizi, üst düzey görüşmelerinizi, aile tanışma yemeklerini, söz kesmeleri gerçekleştirebileceğiniz özel bir konfora sahiptir. Etkinlik Evi'inde otomatik perde, tepegöz mikrofon, bilgisayar gibi her türlü sunumu gerçekleştirebileceğiniz teknik donanıma da sahiptir. Tereci Gıda, her yörenin kendine has havasından toprağından kaynaklanan yetişen ürünleri bizzat bölgesinden alıyor. Bölgelerin yörelerin ilçelerin neyi özel meşhur ise bizzat yerinde giderek o özel lezzetleri bulup ortaya çıkarıyor. Bu işi emek sevda sevgi ile yapan yetkililer, bu sayede ülkemizin gastronomi lezzet kültürüne büyük katkı sunuyor. Aynı zamanda yöresel ürün üreten üreticileri destekleyerek bir nebze üretici kooperatiflerinin misyonunu üstleniyor. Bu arada yerel kooperatiflerle birlikte çalışan Tereci Gıda, bir lahana turşusu için Ağrı'ya kadar gidiliyor, sınırlı olarak üretilen Fransa'ya ihraç olan Pezik turşu için Sivas'a kadar gidiyor. Tüketicilerin Tereci Gıda'yı seçme nedenlerinin rahat alışveriş yapma imkanları ve her istediğini yöresine özgü doğallıkta lezzetinde bulmalarının mümkün olduğunu söyleyen Tereci Gıda'nın üçüncü kuşak temsilcisi Fırat Tereci, "Mavişehir'de bulunan mağazamızda konuklarımıza kahvaltı servisi de sunuyoruz. Bugüne kadar kahvaltımızın lezzeti kalitesi hiç değişmedi değişmeyecekte. Bize verilen güvenin değerin sorumluluğun bilincindeyiz. Birbirinden lezzetli yöresel gıdalar arasından kendi tercih ettikleri ürünlerle oldukça keyifli kahvaltılar hazırlıyoruz. Zengin meze grubumuz, ev mantımız ve diğer yöresel lezzetlerle konuklarımızı öğle saatlerinde de ağırlayabiliyoruz. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur" dedi

40 YILLIK TARİHİN ADI

Tereci Gıda'nın Kurucu Başkanı Mehmet Tereci, "Türkiye'nin tüm bölgelerini dolaşarak emekle sabırla yaptığımız işimiz, ince ince özenle Mardin yöresine ait el sanatları Telkari gibi. Her bir mağazanın dizaynından, ürünleri toplayıp, getirmek ve teşhir etmeye kadar her şey özen gerektiriyor. Bu yüzden müşterilerimizin 'daha çok şubeleşin' taleplerine cevap veremiyoruz. Bütün ürünlerin en özelini doğalını kalitesini sunuyoruz" diyor.



BU LEZZETLER HIÇ DEĞIŞMEDI

KALITE çıtasını her geçen gün yükselttiklerini bildiren Mehmet Tereci, "Kendimizi yenilemeyi, en iyi hizmeti sunmayı müşterilerimize karşı bir borç biliyoruz. Daha iyisini, daha sağlıklısını ve doğalını müşterilerimize ulaştırmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız destek ve güvenle daha çok çalışıyoruz. İşimizi sevgi ile yapıyoruz. Tereci bugüne kadar en iyisini yaptı. Bunu korumak ve geliştirmek istiyoruz. Adımızla özdeşleştirdiğimiz 'kalite' imajını daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Anadolu toprağının yapısı, bitki örtüsü, bol oksijenli havası ile beslenme piramidinin her kademesinde doğal olması nedeniyle her daim sağlıklı ürünler sunuyor. Biz de bu doğal mucizeyi sofralara taşıyoruz" diye konuştu.