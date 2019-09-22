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geçit verilmedi

’de emniyet, 6 ayrı adrese operasyonu yaptı. Gözaltına alınan 6 şüpheli mahkemece tutuklandı

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Zehire geçit verilmedi
DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından iki ayrı uyuşturucu şebekesi tespit edildi. Önceden belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği "Jiby"nin de katıldığı aramalarda 10 gram eroin, 11 gram esrar, 14 ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Öte yandan İzmir Tire'de bir okulun yakınındaki parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin elindeki oyuncak kutusundan 20 adet uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli tutuklandı.
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Zehire geçit verilmedi
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