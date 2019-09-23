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Çevreciler, 700 kilogram çöp topladı

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Çevreciler, 700 kilogram çöp topladı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu iş birliği ile düzenlenen çevre faaliyeti ilgi gördü. Sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ören meydanında toplanan çevreciler, meydanda başladıkları temizliğe, mavi bayraklı ünlü Ören plajında devam etti. Yaklaşık 50 kişi 2 saatte 700 kilo dolayındaki çöp toplandı. Katılanlara teşekkür eden Belediye Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, "Güzel bir faaliyet oldu. Üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütü üyelerinin de katıldığı etkilikte yaklaşık 700 kilo çöp toplandı. İlçemizde çevre temizliğine önem veriyoruz" dedi. Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, "Kaymakamlık ve Belediyenin öncülüğünde güzel bir faaliyet yaptık. Biz de üniversite öğrencileri ile destek olduk. Ören plajını temizledik. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
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Çevreciler, 700 kilogram çöp topladı
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