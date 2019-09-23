Emlak sektöründe dijital pazarlama

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TümGirişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği, gelişen teknoloji çağına ayak uyduruyor. TÜGEM İzmir Temsilcilği, sektör paydaşlarını dijital pazarlamadaki yenilikler ile buluşturacak. TÜGEM, İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Okay, bu nedenle sektör paydaşlarını çözüm ortakları ile tanıştırmak ve dijital pazarlamadaki yeniliklerle iş verimliliğini artırmak amacıyla Prop Tech İzmir adlı bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.12 Ekim Cumartesi günü Megapol Çarşı Kule'de gerçekleştirilecek organizasyon ile Ege bölgesinde bulunan 400'e yakın sektör temsilcisinin bir araya gelmesi beklendiğini söyleyen TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akıncı, "Bu etkinlikte gayrimenkul danışmanlarımız, bu firmaların anlatımları ile dijital dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenirken, kafalarındaki soruları onlara sorma fırsatı bulacaklar. Danışmanlar çekişmeli sektörün içerisinde kendilerini bir adım daha öne çıkarmak zorundalar. Teknolojik dünyada oluşan yeniliklere kendilerini adapte etmek suretiyle başaracaklar. Dijital platformda paylaşımlar, sponsorlu reklamlar ve dijital görsellerle bu işi yapıyoruz. Yurtdışında bir müşteri, internete girdiği zaman evi rahatlıkla gezebiliyor. Danışmanlara bunu göstereceğiz" diye konuştu.