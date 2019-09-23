Göz-Göz’de yüzler gülüyor

Süper Lig'de galibiyet hasretini 5. haftada Konyaspor'u yenerek sonlandıran Göztepe, 5 puana ulaşırken kalesini de savunmayı öğrendi.
Sarıkırmızılılar 5 haftada sadece 1 gol atarak en az gol atan takım olurken, son üç maçta ise kalesinde gol görmedi.
İlk 2 hafta dört gol yiyen Göztepe, ilk 5 hafta göz önüne alındığında 2. Lig'de şampiyon olduğu 2014-15 sezonundan bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.
Söz konusu sezonda da ilk 5 haftada 4 gol yiyen Göztepe; Denizli, Rize ve Konya maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.
SAKATLAR TAKIMA DÖNÜYOR
Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna eskilere sarıldı. Kadrosuna transfer döneminde 11 takviye yapan Göztepe'de son haftalarda yeniler on bire giremedi. Savunmada Leo yerini Berkan'a, Sanneh ise önce Reis ve Alpaslan'a kaptırırken, ileri uçta da Eren Derdiyok, başarılı teknik adam Tuna'dan kesik yedi.
43 yaşındaki hocanı tercihi geçen yıldan takımda kalan Jerome oldu. Göztepe'de gözler önümüzdeki hafta pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Gazişehir maçına çevrildi. Sarıkırmızılılarda orta sahanın en etkili ismi olan Poko'nun cezalı olması nedeniyle Tuna'nın bu bölgede Castro'yu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi.
Tuna sakatlığı geçen Reis'i stoper oynatıp, Alpaslan'ı ise Poko'nun yerine çekmeyi de düşünüyor.
GÖZLER ARTIK KUPAYA ÇEVRİLDİ
İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda çarşamba günü saat 20.30'da evinde oynayacağı Yozgatspor 1959 maçının hazırlıklarına devam etti.
Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların bir kısmı yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı. Öte yandan Yozgatspor maçının biletleri yarın 15.00'ten itibaren 11 TL'den satışa çıkacak.