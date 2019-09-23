Göz-Göz’de yüzler gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de galibiyet hasretini 5. haftada Konyaspor'u yenerek sonlandıranSarıkırmızılılar 5 haftada sadece 1 gol atarak en az gol atan takım olurken,İlk 2 hafta dört gol yiyen Göztepe, ilk 5 hafta göz önüne alındığında 2. Lig'de şampiyon olduğuSöz konusu sezonda da ilk 5 haftada 4 gol yiyen Göztepe;Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna eskilere sarıldı. Kadrosuna transfer döneminde 11 takviye yapan Göztepe'de son haftalarda yeniler on bire giremedi.43 yaşındaki hocanı tercihi geçen yıldan takımda kalan Jerome oldu. Göztepe'de gözler önümüzdeki hafta pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Gazişehir maçına çevrildi. Sarıkırmızılılarda orta sahanın en etkili ismi olan Poko'nun cezalı olması nedeniyleTuna sakatlığı geçenİzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaTamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların bir kısmı yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı.