Kaf-Kaf’ta moraller bozuk

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka'da Erbaa yenilgisi moralleri bozdu. Deplasmanda Tokat temsilcisi Erbaaspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına giren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, çok kötü bir takıma mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını belirtti.
Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Toros, "Gol yollarındaki sorunlarımız devam ediyor. En az 6-7 net pozisyona girdik ancak golü bulamadık. Kötü bir ekibe mağlup olmaz bizi daha üzüyor. Oyuncularımız saha dışında gelişen olaylardan çok etkilendi.
Sorunumuzun büyük bölümü psikolojik. Ama biz Karşıyaka'yız. Düştüğümüz yerden başarıyla kalmasını biliriz. Bir galibiyet her şeyi değiştirir" dedi. Geçen hafta Kozan'a yenilen Kaf-Kaf, ligin 3. haftasında da henüz galibiyetle tanışamadı.