Kaf-Kaf’ta moraller bozuk

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka'da Erbaa yenilgisi moralleri bozdu.Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Toros, "Gol yollarındaki sorunlarımız devam ediyor. En az 6-7 net pozisyona girdik ancak golü bulamadık.Sorunumuzun büyük bölümü psikolojik. Ama biz Karşıyaka'yız. Düştüğümüz yerden başarıyla kalmasını biliriz. Bir galibiyet her şeyi değiştirir" dedi.