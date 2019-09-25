Efes’te bin yıl sonra tarihi ayin

BUGÜN NELER OLDU

Rus Dil ve Kültür Dernegi, Rus Ortadoks Kilisesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlıgı isbirligi ile Efes Antik Kent'teki Meryem Ana Kilisesi'nde 100'ü askın Rus'un katıldıgı inanç ve ruh bayramı organize edildi. Bin yıl önce aynı yerde yapılan ve bir daha gerçeklesemeyen kutsal ayini, Türkiye'deki Rus vatandaslarının dini ihtiyaçlarının karsılanması ve organizasyonlarının gerçeklestirilmesinden sorumlu Peder Georgiy Sergeev Yury gerçeklestirdi. Kutsal ibadet esnasında, tüm Ortadoks Kilisesinin birligi, kilisenin ayrımlardan ve bölünmelerden korunması için dua edildi. Çesitli sehirlerde yasayan Ruslar kutsal ayine istirak etti. Ibadet sonrası vaazında Peder Georgiy Sergeyev ibadet alanında bulunan kiliseden, 1. Efes konsilinden ve onun tarihinden bahsetti.