Önce takımca kenetleneceğiz

KARŞIYAKA'DA göreve yeni başlayan teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş hemen kolları sıvadı.
Oyuncularla bire bir ilgilenen Tolungüç- Güneş ikilisi alınan kötü sonuçlar yüzünden moralleri bozuk olan futbolcuların geçmişe sünger çekmeleri için çabalıyor. Teknik direktör Tolungüç, "Ekibin gücünü ve potansiyelini çok iyi biliyorum.
Onlara yardımcı olarak gerçek güçlerini sahaya yansıtmaya yardımcı olacağız. Bu sadece benim yapacağım bir şey değil. Bu armaya gönül verenlerle takımın etrafında kenetlenip layık olduğumuz yere gelmek için savaşacağız"
diye konuştu.