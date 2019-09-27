Önce takımca kenetleneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA'DA göreve yeni başlayan teknik direktörOyuncularla bire bir ilgilenen Tolungüç- Güneş ikilisi alınan kötü sonuçlar yüzünden moralleri bozuk olan futbolcuların geçmişe sünger çekmeleri için çabalıyor. Teknik direktör Tolungüç,Onlara yardımcı olarak gerçek güçlerini sahaya yansıtmaya yardımcı olacağız. Bu sadece benim yapacağım bir şey değil. Bu armaya gönül verenlerle takımın etrafında kenetlenipdiye konuştu.