10 sanıyede kalbın durumu bellı oluyor

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sağlığı taramalarında kullanılan yeni teknolojiler sayesinde kısa sürede kalp damar hastalıkları erken teşhis edilebiliyor. Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ozan Kınay radyoloji ve kardiyoloji uzmanlarının birlikte çalışarak erken teşhis konusunda sonuç alabildiklerini belirtti. Kınay, "Bilgisayarlı tomografik anjiyografi denilen bu sistemde kalp damar hastalığına yakalanma potansiyeli yüksek bireylerin damar sağlığının iyi olup olmadığına bakıyoruz. Kardiyoloji uzmanına müracaat etmiş, şeker hastası, hipertansiyonu ve kilo fazlalığı olan kişilerin bile hasta olup olmadığından emin olmak istiyoruz. Kateter anjiyografide ise var olan hastalığı derecelendirerek hastalığa yönelik nasıl bir tedavi uygulanacağına karar veriyoruz. Yeni yöntem ciddi hastalık olup olmadığından emin olmak için kullanılan en pratik ve güvenli yöntemlerden biri. Çok daha az radyasyonla çok daha net görüntü elde edebiliyoruz. Hastanın kaygılarını kafasından atıp hayat kalitesini arttırmış oluyoruz" dedi. Radyoloji Uzmanı Duygu Engin Uzel ise işlemin 10 saniye sürdüğünü ve yüzde 90'ın üzerinde doğruluğa sahip olduğunu söyledi.