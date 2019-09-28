İnternetten gelen ölüm

BUGÜN NELER OLDU

İnternet üzerinden kolayca satın alınabilen silahlar, tehlike saçıyor. 28 Eylül tarihinin Bireysel Silahsızlanma Günü olarak kabul edilmesi için çeşitli çalışmalar yapan Umut Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi de olan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, bu yıl da bireysel silahsızlanma bilincinin oluşması için biz dizi etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi. Her yıl onlarca insanın bireysel silahlı olaylar sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Demirbaş, "İnternet üzerinden bir tıkla kolaylıkla temin edilen silahlar birçok masum insanı hayattan koparıyor. Umut Vakfı Silahlı Şiddet Haritası verilerine göre, geçen yıl yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda 2 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 529 kişi yaralandı. Yaşanan olayların yüzde 80'inde ateşli silahlar kullanıldı. Tüfek ile yaralama ve ölümlü olayların oranı ise yüzde 40.7" diye konuştu.Pompalı tüfeklerin, internetten, ikinci el eşya satışı yapılan sitelerden ve sosyal medyadan, yaş, sabıka gibi hiçbir sorgulama yapılmadan, rahatlıkla 300- 400 liradan başlayan fiyatlarla alınabilmesinin son yılların en önemli sorunlardan birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, "Ruhsatsız tabanca taşıyan kişi 6136 Sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmekte, silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından otomatik tabanca gibi vahim olması halinde ise bu ceza 8 yıla kadar çıkabilmektedir. Bu cezalar caydırıcı olurken ruhsatsız av tüfeği ya da pompalı tüfekle yakalanan kişilerin ve onlara bu silahları sorumsuzca hiçbir belge talep edilmeden satanların yalnızca 500 lira idari para cezası alması caydırıcı olmamaktadır. Nitekim Denizli'de geçen hafta 787 pompalı tüfekle yakalanan kişi idari para cezası uygulanarak serbest kalmıştır" dedi.