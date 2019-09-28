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İzmirliler Çince kursuna gidiyor

’in ’ye olan ilgisinin ardından, ve ticarette kollar sıvandı. ’nin bünyesinde bulunan Çin Kültür Merkezi’nde yaklaşık 50 kişi Çince öğreniyor. Talep her geçen gün artıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2019
İzmirliler Çince kursuna gidiyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon Çinli turist beklentisinin açıklanmasının ardından, teknoloji ve ticaretin yanı sıra Türkiye ve Çin arasında köprü kuracak eğitimin de önemi arttı. Ekonomisi ve kültürüyle ilgi odağı olan Çin'den, Türkiye'ye gelen turist sayısı 2008 yılında 61 bin iken 2018 yılında bu rakam 400 bin oldu. Çinliler'in Türkiye'ye olan ilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılında 1 milyon Çinli turisti ağırlamayı hedefledi. Son yıllarda iki ülke arasındaki etkileşim, eğitime de yansıdı.

DİLİN ÖNEMİ ARTIYOR
Ege Bölgesi'nin tek Çin Kültür Merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki (İEÜ) merkeze de bu yıl öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl kontenjanın tamamen dolduğunu ifade eden Çin Kültür Merkezi Sorumlusu Yuan Peng, "Üniversitemizde Çince, 7 dilin içinde seçmeli olan bir ders ve bu sene çok artış oldu. Şu anda hala istemelerine rağmen seçemeyen öğrenciler var. Birinci sınıflarımız 50 kişiyi geçmiş durumda. Türkiye çapında genel anlamda Çince öğrenme eğilimi var. Bu iki kültür aslında çok benzer kültürler. Bu sene İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da Çin Halk Cumhuriyeti partner ülke olmuştu. Bu yüzden milletler arasındaki kaynaşmalar konusunda dil çok önemli. Türkiye genelinde Çince eğitimin arttırılması gerekiyor" dedi.

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İzmirliler Çince kursuna gidiyor
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